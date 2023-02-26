Президенты с самыми большими зарплатами

Принято считать, что размеры страны и состояние ее экономики напрямую влияют на зарплату президента.

Это, конечно же, так, но лишь отчасти: правитель даже крупной страны со стабильным экономическим положением далеко не всегда может похвастаться большой зарплатой.

И в целом, когда речь заходит о заработках руководящей верхушки, закономерность чаще заключается в том, что именно доход граждан или ВВП на душу населения самым непосредственным образом сказывается на заработке главы государства. Не стоит забывать, что президент, если, конечно, речь не идет о монаршей особе, является точно таким же наемным сотрудником, как, скажем, директор завода, которого нанимают на конкретную должность с набором обязанностей и фиксированным окладом.

Вопросом о том, сколько же получает президент, я думаю, хотя бы раз в жизни задавался каждый рядовой обыватель. По умолчанию известно, что «много» . Это же все-таки президент: работа у него сложная, нервная, не мешки ворочать! А вот о конкретных цифрах говорить как-то не принято.

Другое дело обсуждать доходы Тимати или любого другого публичного персонажа, который открыто хвастается своим благосостоянием. Когда как заработная плата президента продолжает оставаться тайной за семью печатями.

Сегодня я постараюсь пролить хотя бы немного света на то, сколько же получают руководители разных стран. И начну, пожалуй, с верхушки президентского зарплатного «хит-парада», где разместился лидер Сингапура, премьер-министр Ли Сяньлун. В 2021 году размер годовой зарплаты сингапурского лидера без бонусов составил 1,6 млн долларов в год, а с бонусами - все 2,3 млн долларов!

Очень неплохой бонус, как по мне. Чем же объясняется столь высокая зарплата? По мнению экспертов, таким нехитрым способом в Сингапуре борются с коррупцией, уровень которой, тем не менее, является одним из самых высоких в мире.

Однако есть и еще одно объяснение. Сингапур – это, прежде всего, город-государство, которое является одним из самых дорогих в мире по стоимости проживания. В рейтинге за 2021 год Сингапур разместился на пятой строчке, уступив лидерство Гонконгу, Ашхабаду, Токио и Цюриху. В данном случае высокая зарплата является для лидера страны не прихотью, а необходимостью.

Солидной зарплатой может похвастаться и глава Швейцарии – она составляет 495 тысяч долларов в год. Еще 30 тысяч «баксов» ежегодно президенту Швейцарской конфедерации, должность которого с 1 января 2022 года занимает Иньяцио Кассис, выделяется на служебные расходы.

В сумме официальная зарплата президента Швейцарии, чьи полномочия, на секундочку, носят в основном представительский и номинальный характер (поскольку основные решения принимаются правительством и парламентом), является самой высокой среди руководителей всех остальных стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

К слову, в Швейцарии лично я никогда не сомневался!

Сразу после швейцарской находится нынешняя зарплата президента США Джо Байдена, которая равняется 400 тысячам долларов в год. Данная сумма является фиксированной – ее установил Конгресс еще в 2001 году.

И пусть на первый взгляд она кажется не слишком большой, все это с лихвой компенсируется многомиллионными выплатами на служебные расходы президента, его охрану, транспорт, проживание на период деловых поездок и так далее. Кроме того, в эти расходы включена и стоимость охраны его ближайших родственников.

К слову, предшественник Джо Байдена, небезызвестный Дональд Трамп, отказался от президентской зарплаты в 400 тысяч сразу после избрания на пост главы США. В эфире телеканала CBS Трамп заявил: «По закону я обязан все равно получать не меньше доллара в год, так что пусть будет доллар». И, действительно, если ты уже миллиардер, то вполне можно согласиться и на зарплату в 1 доллар…

Энтони Албаниз, занимающий пост премьер-министра Австралии и де-факто являющийся самой важной политической фигурой в австралийской государственной системе, зарабатывает в год порядка 396 тысяч долларов. И, хотя по сравнению с предыдущими правителями эта сумма значительно меньше, это все равно огромные деньги!

Да и в целом уровень зарплат в Австралии считается одним из самых высоких в мире: например, минимальный оклад равняется 773 долларам в неделю, максимальный – порядка 2000 долларов. Но все, конечно же, очень индивидуально и зависит от опыта, квалификации, возраста работника, региона, отрасли экономики и количества рабочих часов.

Столь высокую зарплату премьер-министру назначил специальный парламентский комитет, однако, несмотря на этот факт, пребывание Албаниза в топе самых высокооплачиваемых глав государств частенько привлекает внимание общественности.

К тому же, СМИ не упускают возможности и с завидной регулярностью напоминают рядовым австралийцам, что их премьер получает больше, чем, например, премьер-министр соседней Новой Зеландии ($339 тыс. в год).