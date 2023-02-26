Литовкин: подрыв дамбы ВСУ в Артёмовске не повлияет на наступление ВС РФ

Военный эксперт Виктор Литовкин заявил, что подрыв дамбы бойцами ВСУ в Артёмовске никак не повлияет на наступление ВС РФ.

26 февраля российская газета «Известия», ссылаясь на военного обозревателя Виктора Литовкина, сообщила о том, что подрыв дамбы бойцами Вооружённых сил Украины в городе Артёмовск не помешает военнослужащим армии России успешно продолжить наступление на данном участке фронта.

Литовкин отметил факт того, что у российских военнослужащих есть достаточное количество средств, которые необходимы для преодоления возникших после подрыва водных преград.