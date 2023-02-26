Боевики расстреляли двух молодых израильтян на Западном берегу
2023-02-26 20:19
Правительство Израиля назвало терактом нападение на автомобиль в результате которого были убиты двое израильтян.
Нападение произошло на главной дороге в Хуваре, недалеко от Наблуса, где сейчас, по словам очевидцев, развернулась операция израильской армии.
Теракт, ответственность за который пока не взяла ни одна воинствующая группировка, произошел на фоне мирных переговоров между израильской и палестинской группой, которые проходят сегодня в Иордании.
Переговоры проходят при посредничестве США и Египта, ранее сообщили иорданские власти.
Опубликовано: Тарас Медведев