Боевики расстреляли двух молодых израильтян на Западном берегу

Правительство Израиля назвало терактом нападение на автомобиль в результате которого были убиты двое израильтян.

Нападение произошло на главной дороге в Хуваре, недалеко от Наблуса, где сейчас, по словам очевидцев, развернулась операция израильской армии.

Теракт, ответственность за который пока не взяла ни одна воинствующая группировка, произошел на фоне мирных переговоров между израильской и палестинской группой, которые проходят сегодня в Иордании.

Переговоры проходят при посредничестве США и Египта, ранее сообщили иорданские власти.

