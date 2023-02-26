Как Санкт-Петербург науке помогал

Город на Неве по праву заслуживает звания не только культурной столицы, но и столицы научной, потому что Петербург – колыбель русской (и не только) науки.

Несмотря на юный возраст, город со дня своего основания притягивал одаренных, неординарно мыслящих людей не только со всех концов страны, но и со всего мира.

Переоценить вклад Петербурга в науку невозможно, поэтому давайте-ка вспомним имена гениев, чьи изобретения и открытия имеют самое непосредственное отношение к Санкт-Петербургу.

И, начнем, пожалуй, с Ломоносова. Михаил Васильевич – первый русский ученый, профессиональный исследователь природы. Он изучал буквально все подряд и во всем преуспевал.

Именно Ломоносов экспериментально подтвердил закон сохранения материи, и он же высказал гипотезу, что все вещества состоят из корпускул – то есть, молекул. Он исследовал атмосферное электричество и объяснил природу северного сияния. Он же прославился открытием атмосферы на Венере.

Четверть века Ломоносов жил на Васильевском острове, однако сами здания не сохранились – сейчас на их месте находятся Зоологический музей и застройки по 2-ой Линии. Чуть позже он приобрел дом на Мойке, который впоследствии много перестраивался, но его можно увидеть и сегодня. Именно в этот дом приезжала навестить Ломоносова императрица Екатерина II.

Имя Ломоносова носит и фарфоровый завод, к которому ученый имел самое непосредственное отношение, и станция метро и даже целый город. Административное положение города Ломоносов, кстати, таково, что он не входит ни в Ломоносовский район, ни в Ленинградскую область – прямо как сам Михаил Васильевич, открытия которого невозможно приписать к одной из наук.

Писал Ломоносов и об айсбергах, встречающихся в южных широтах Земли. Он предполагал, что там должен был располагаться материк, от которого, собственно, и откалывались глыбы льда. Англичанин Джеймс Кук пытался его найти, но не смог, и уверял, что Новая Земля попросту недосягаема.

А вот как бы ни так! Экспедиция парусников «Восток» и «Мирный» под руководством Беллинсгаузена и Лазарева, стартовавшая из Кронштадта, подарила всему миру шестой континент – Антарктиду. А по ходу экспедиции мореплаватели открыли еще 26 островов и сделали уникальные зарисовки животных.

Беллинсгаузен в дальнейшем занял пост главного командира Кронштадтского порта и военного губернатора города. В 1870 году отважному мореплавателю установили памятник, на котором в его фамилии была допущена «ошибка» - БеллинГсгаузен.

И это, как выяснилось, правильное написание, хотя сам первооткрыватель Антарктиды свою фамилию так никогда не писал.

Барельеф Михаила Лазарева украшает фасад станции метро «Балтийская», а на фасаде Дома академиков установлена мемориальная доска, посвященная Борису Семеновичу Якоби. Будучи архитектором, он приехал в Санкт-Петербург преподавать, и неожиданно увлекся физикой.

Да так, что изобрел первый в мире электродвигатель и телеграфный аппарат, печатающий буквы. Настоящий же успех пришел к ученому, когда он открыл процесс гальванопластики, который позволял копировать металлические предметы. Причем копиям можно придать весьма детальный рисунок!

В Петербурге на основе этого изобретения и под руководством Якоби был построен завод, производивший барельефы и статуи, которыми украшали дворцы. Открытие Якоби находилось на стыке двух наук, поэтому ученого заслуженно считают родоначальником всей современной электрохимии.

Благодаря Николаю Пирогову Петербург навсегда вошел в историю медицины. Николай Иванович сменил в городе на Неве несколько адресов. На данный момент мемориальная доска находятся на доме 36 по Литейному проспекту, хотя память о нем хранит и военно-медицинская академия, и музей, и даже набережная.

А все потому, что в 1847 году Пирогов провел первую операцию с применением эфирного наркоза. Новацию врач-экспериментатор испытывал на собаках и на самом себе. А еще он изобрел гипсовую повязку, спас ногу Гарибальди (итальянский политический деятель), сделал тысячи операций, написал множество трудов.

Но именно «ледяная анатомия» обессмертила имя ученого. А все потому, что еще одно открытие Николая Пирогова – топографическая анатомия. Он детально описывал все органы, сосуды, нервы и их расположение в организме. Врач назвал такую анатомию «ледяной», потому что для составления карты организма препарировал замороженные тела.

Именно об этом свидетельствует памятник Пирогову, который находится на территории Обуховской больницы. На тыльной стороне постамента весьма любопытная надпись – такую вы больше нигде не увидите!

И, конечно же, я не могу не упомянуть Дмитрия Ивановича Менделеева. Все знают его периодическую таблицу, которая классифицирует химические элементы. Она даже изображена на доме 19 по Московскому проспекту, где, собственно, и уставлен памятник великому ученому.

До него сгруппировать элементы пытались и раньше, но вывести единую систему не получалось. И только Менделеев, перекладывая карточки с разными элементами, желая как-то упростить и структурировать знания о химии для студентов, додумался до того, что свойства элементов связаны с их атомной массой.

Раскладывая далее свой «химический пасьянс», Дмитрий Иванович получил уникальную таблицу. А сновидения и водка, как видите, не имеют к этому открытию никакого отношения!

В Санкт-Петербурге жила и семья Нобелей. Изобретатель динамита Альфдред Нобель свои первые «взрывные» опыты производил под Санкт-Петербургом и лишь потом вошел в историю, как основатель самой престижной научной премии.

И именно ее получил ленинградец-петербуржец Жорес Алферов. Великий физик создал полупроводниковые гетероструктуры. Если говорить простым языком, ему удалось создать электронные блоки из нескольких материалов, выращенных слой за слоем из разных элементов.

Процедура, мягко говоря, трудоемкая, но именно благодаря ей мир получил новые технологии: от считывателя штрих-кодов и мобильных телефонов до оптоволокна – основу самого быстрого Интернета. В общем, Алферов совершил одну из важнейших технологических революций.

И, конечно, хочется надеяться, что и в 21 веке Петербург еще не раз сможет вписать свое имя в историю не только русской, но и мировой науки!