Дебора Дорберт из Флориды не может сделать аборт и должна родить, несмотря на то, что у ребенка мало шансов на выживание

Она надеется, что схватки искусственно вызовут на следующей неделе на 37-й неделе беременности. Дебора планирует роды, послеродовой уход и похороны.

Дебора Дорберт была рада стать мамой второй раз.

Но на 23-недельном приеме ее акушер заметил аномалию. Это было подтверждено неделю спустя врачом, специализирующимся на лечении матери и плода. У ребенка был “синдром Поттера”.

Педиатр Дорберт, доктор Дэвид Бергер, объяснил что у плода не развиваются почки и не вырабатывается амниотическая жидкость. Без амниотической жидкости легкие ребенка не будут развиваться правильно.

Сама Дебора Дорберт жалуется на сильную боль и дискомфорт.

Врачи не ожидают, что ребенок с синдромом Поттера выживет дольше, чем несколько часов после рождения.

Услышанный диагноз привел к решению, которое Дебора никогда не хотела бы принимать в своей жизни. Она решила прервать беременность.

По словам Дорберт, ее врачи в региональном здравоохранении Лейкленда, хотя и поддерживали ее, сказали, что они не могут согласиться на процедуру. Закон Флориды теперь запрещает аборты после 15 недель.

Согласно закону, существует исключение для фатальных аномалий развития плода, если плод “не достиг жизнеспособности”.

Дебора Дорберт:

На моем УЗИ на 23 неделе в отчете говорится, что ребенок жизнеспособен.

Теперь Дебора должна выносить ребенка, у которого почти нет шансов выжить, до конца положенного срока.

Почти наверняка, сразу после рождения малыш погибнет, и матери после родов сразу придется его похоронить.

Бывший сенатор штата Келли Старгел, республиканка из Лейкленда, выступила спонсором нового законопроекта о 15-недельном аборте:

[Плод Дорберта] имеет определение фатальной аномалии развития плода. Это нежизнеспособно, и поэтому она имеет право в рамках закона прервать эту беременность в любой момент беременности, когда она решит это сделать. Если он не может жить вне матки, он не может поддерживать жизнь, тогда он нежизнеспособен. Это определение жизнеспособности.

Но доктор Бергер, врач первичной медицинской помощи Дорберт, сказал, что по медицинскому определению жизнеспособность плода наступает на 23-24 неделе.

Это именно тот срок, когда Дорберт узнала новость о диагнозе своего ребенка.

Тем временем медицинская бригада Дорберт следит за ее кровяным давлением и сердцебиением ребенка.

Дебора Дорберт:

Если ребенок родится мертвым, очевидно, что они могут действовать и лечить меня

Она надеется, что роды вызовут на следующей неделе (на 37-й неделе беременности). Будущая мать планирует роды, послеродовой уход и похороны.

Все еще будучи беременной, Дебора выступает на национальном уровне, делясь своей историей, чтобы помочь другим мамам, оказавшимся в такой же тяжелой ситуации.