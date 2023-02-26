3 ноября 1815 года жители и гости Санкт-Петербурга стали свидетелями великолепного и поистине исторического события: в свой дебютный регулярный рейс в Кронштадт отправился первый российский пароход с величественным именем «Елизавета».

Примечательно, что столь знаковое для отечественного пароходства судно было заложено именно в Санкт-Петербурге на литейно-механическом заводе Берда, позже вошедшем в состав Адмиралтейских верфей.

Как впоследствии стало известно, «Елизавета» в свое время произвела настоящую техническую революцию в гражданском судостроении, поскольку до момента ее спуска на воду, по Финскому заливу ходили исключительно гребные и парусные суда - так называемые «пассажботы». Они не отличались особой быстроходностью, поэтому в безветренную, спокойную погоду путь до Кронштадта занимал около суток. «Елизавета» же, на борту которой с комфортом размещались 13 пассажиров, развивала скорость в 5 узлов и достигала пункта назначения всего за 3 часа 20 минут!

А началась история первого русского парохода в 1786 году, когда в город на Неве приехал талантливый инженер, шотландец по происхождению, Чарльз Берд.

Благодаря своим знаниям и неиссякаемой энергии, уже в 1792-ом Берд получил разрешение на строительство в Петербурге, на Матисовом острове в устье реки Фонтанки, первого частного литейно-механического предприятия, на котором впоследствии было налажено производство паровых машин.

Собственно, именно на этом заводе в 1815 году был спроектирован и построен первый в России пароход с рабочим названием «пароход Берда». По сути, именно этот проект, который изначально, на английский манер, называли «пироскафом» или «стимботом», стал прообразом более современных российских пароходов.

Несмотря на всю четкость и продуманность проекта, «пароходу Берда» требовались ходовые испытания, которые было решено проводить в пруду Таврического сада.

Вот как описывала это событие газета «Сын Отечества»: «Судно сие полтора часа ходило по разным направлениям в круглом, напротив дворца, бассейне, которого диаметр не превосходит сорока сажен. Удобное движение столь большого судна в таком малом пространстве воды представляло приятное зрелище и показывало, сколь оно удобно в управлении. Новость сего явления, местоположение и прекрасная того дня погода привлекли туда необыкновенное множество зрителей».

В качестве двигателя на «пароходе Берда», который впоследствии переименовали в «Елизавету», была использована балансирная паровая машина Уатта, мощностью в 4 лошадиные силы, а частота вращения вала - 40 оборотов в минуту. Также пароход мог похвастаться шестилопастными бортовыми колесами шириной 120 и диаметром 240 см. Длина «Елизаветы» составляла 18,3 м, ширина - 4,57, осадка судна – 6,1 м.

Паровой котел работал на дровах, и от него шла дымовая труба из кирпича, которая позднее была заменена на металлическую. При необходимости труба могла служить основой для паруса, поскольку ее высота составляла порядка 7,62 м. «Елизавета» развивала скорость до 5,8 узла (почти 11 км/ч). Вот как современники описывали технические особенности парохода: «Берд не построил для приложения паровой машины к судам нового судна, а только вделал сию машину в обыкновенную Тихвинскую лодку...».

Очень скоро рейсы в Кронштадт стали регулярными, а английское название «стимбот», применимое к «Елизавете», заменили на русское «пароход» . В 1816 году на воду было спущено второе судно схожей конструкции, но более современное и мощное (16 лошадиных сил), а с 1817-го регулярные пассажирские рейсы стали совершаться по два раза в день. Так в Санкт-Петербурге открылась первая в мире морская пароходная линия.

Успех «Елизаветы» превратил Чарльза Берда в настоящую звезду судостроительной отрасли. Он получил несколько больших государственных заказов и даже создал свое пароходство. К слову, спустя пять лет после первого рейса, на линии «Санкт-Петербург – Кронштадт» курсировало уже 4 парохода Берда, 2 из которых имели паровые машины в 35 лошадиных сил, один – 25 и еще один – 12.

Да и пассажирскими перевозками, как вы понимаете, дело не ограничилось. С июня 1817 года пароходы Берда занимались уже транспортировкой различных грузов, что в результате оказалось и удобнее, и быстрее.

Благодаря опыту, полученному за годы строительства малых судов, служивших для портовых нужд и перевозки грузов, в 1832 году с завода Берда вышел военный корабль «Геркулес», оснащенный первой в мире усовершенствованной пароходной машиной без балансира, сконструированной русскими техниками-новаторами.

В Англии, к слову, такие машины появились только в конце 30-х годов 19 века. А в 1836 году на Ижорском адмиралтейском заводе построили первый колесный 28-пушечный пароходофрегат «Богатырь» мощностью 240 лошадиных сил!

Что и говорить, Берду удалось не только наладить пароходное сообщение между Петербургом и Ревелем, Ригой и другими городами, но и стать монополистом в данной области: никто из частников не мог строить свои пароходы, не получив на это разрешение Берда.

Он являлся обладателем исключительной императорской привилегией на протяжении почти 30 лет, и, согласно официальным данным, к 1820 году по русским рекам уже ходили (или были готовы к спуску) 15 пароходов. К 20-летнему юбилею первого рейса «Елизаветы» в России их количество увеличилось до 52.

За заслуги перед Россией, ставшей для него второй родиной и местом признания его заслуг, Чарльз Берд получил дворянский титул и получил множество наград, в том числе орден Святого Владимира 3-й степени. Имя же его на долгие десятилетия стало символом успеха, и на вопрос «Как дела?» петербуржцы-современники нередко отвечали: «Как у Берда. Только труба пониже, да дым пожиже».