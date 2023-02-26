6 исчезнувших славянских государств, не сумевших отстоять своё существование

Эти славянские государства не сохранились до современности. От некогда могущественных стран остались небольшие упоминания в истории, а всё величие осталось в прошлом.

В 623 году в границах современной Чехии и Нижней Австрии возникла конфедерация западнославянских племен. Союз возник вокруг франкского торговца Са́мо, который организовал и возглавил восстание местных народов против Аварского каганата.

Восстание завершилось успехом, лидер был провозглашен королем, а получившаяся держава просуществовала 35 лет. Закат Само был связан со смертью короля-основателя. Конфедерация распалась, и авары вернули территорию под контроль.

К слову, помимо Само были и другие племенные государства славян, возникшие на территории Руси – Куявия, Славия, Артания и другие.

Государство, существовавшее в VII—IX веках на территории современных Австрии и Словении. В стране жило множество племён и народов, однако она возглавлялась племенной знатью карантанцев (или хорутаней – будущих словенцев).

Стоит заметить, полностью самостоятельным государство не былло. Карантанцы признавались вассалами Баварии. В IX веке край был захвачен франками. Периодически местные славяне устраивали кровопролитные восстания и смогли создать еще два раннефеодальных государства – княжества Карниола и Блатения. Оба формирования были завоеваны, реорганизованы и превратились во франкские провинции.

Пожалуй, это одно из самых могущественных средневековых королевств западных славян. В период наивысшего могущества держава простиралась на территориях современной Венгрии, Словакии, Чехии, а также части Польши, Силезии и Украины.

Моравия возникла на осколках Аварского каганата в 822 году. Это первое в истории славянское государство, принявшее христианство, причём восточного образца – православие. Здесь проповедовали знаменитые Кирилл и Мефодий, они и их ученики перевели для местных жителей Библию и создали глаголицу.

Держава пала в 907 году перед новыми кочевыми племенами – венграми, которые были вытеснены с Северного Причерноморья печенегами.

Литовцы были правящей элитой княжества, однако 90% населения страны составляли славяне – русские, белорусы, украинцы, поляки. Полное название страны – Великое княжество Литовское, Русское и Жемойтское. К слову, многие белорусы считают это государство своим прародителем наравне с Древней Русью.

Западнорусский язык (старобелорусский и староукраинский) был государственным языком Литовского княжества. Он использовался как в делопроизводстве, так и в быту. Правовая структура державы основывалась на нормах древнерусского права.

Литву середины XIII-XVI веков можно смело именовать славянской державой. Фактически, литвины долгое время конкурировали наравне с «московитами» за объединение русских княжеств. А в 1384 году два государства даже могли объединиться под главенством Москвы и Дмитрия Донского.

Однако была и вторая возможность к объединению, которую продавили польские феодалы. Литва вошла в личную унию с Польским королевством и крестилась по западном образцу. Ещё 150 лет государство будет сохранять самостоятельность в большинстве вопросов. Однако в 1569 году окончательно утратило свою независимость с образованием Речи Посполитой.

Эта страна возникла с единственной целью – чтобы выстоять перед экспансией Московского царства. Все связи с ним жёстко пресекались: на православных верующих и священников устраивали гонения, а восточные земли подвергались латинизации.

Одновременно жители государства обладали удивительно большим количеством прав и привилегий, по сравнению со всеми странами Европы. Так, власть короля была сильно ограничена парламентом – Сеймом, на котором заседали землевладельцы со всей страны. Города получали самоуправление, автономией пользовались и южные земли Речи Посполитой – территории казаков.

Однако опасаясь роста влияния монарха, Сейм саботировал все реформы и новаторские решения. Не было у Речи и сильной регулярной армии. Корона опиралась только на наёмников. Крылатые гусары, которым не было равных на поле боя десятки лет, к XVII веку проиграли артиллерии.

Это и стало причиной гибели государства. Высокий уровень коррупции, борьба за власть между феодалами при слабой центральной власти, а также несколько крупных войн, на которые ушли все силы страны, сделали Речь Посполитую слабым и неповоротливым политическим образованием в Европе. Страна просуществовала с 1569 по 1795 года.

Государство южных славян сформировалось в 1918 году под главенством Сербского королевства. За 25 лет успело пережить несколько политических кризисов, войну с Германией и оккупацию, гражданское противостояние между коммунистами и монархистами.

В 1945 году Югославия вновь появилась на политической карте, теперь как федерация из 6 равных по статусу республик: Сербии, Хорватии, Словении, Македонии, Черногории, а также Боснии и Герцеговины.

Страна развивалась в духе объединения всех южнославянских народов. Однако в политике держала нейтралитет: была одним из основателей движения Неприсоединения. Удивительным образом сочетала плановую экономику с элементами рынка и свободной торговли.

К сожалению, остаться на плаву это не помогло. В 70-ых в Югославии начался экономический застой. В 1980 умер глава страны, скреплявший её части – Иосип Броз Тито.

Застой сменился кризисом, сепаратизмом и кровавыми событиями развала Югославии – войнами между хорватами, боснийцами и сербами, вмешательством и бомбардировками НАТО. Окончательно государство перестало существовать в 2003 году, когда от Сербии отделилась Черногория.