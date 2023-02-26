Причина, по которой береза считается символом России

У многих стран, помимо официальных герба и флага, существуют еще и негласные символы, которые являются отражением национального колорита страны, ее истории и традиций.

Зачастую в качестве такого символа выступают животные, птицы, рыбы и даже деревья.

Последние, к слову, наиболее популярны и узнаваемы. Так, например, символом Греции с древних времен является олива, Канады – клен, Японии – сакура, России… конечно же, береза!

Вообще надо признать, что в давние времена культ березы существовал, если не у всех славянских народов, то у очень многих. Так древние кельты почитали ее как символ Солнца; удмурты, ханты и марийцы поклонялись ей, а у якутов и хакасов береза и в настоящее время считается священным деревом и оберегом от всех бед и несчастий. Но почему же именно это дерево стало символом России и русского народа? Собственно, отчего так в России березы шумят?

Особого секрета здесь нет. Дикорастущая береза произрастала, да и произрастает по сей день, практически по всей территории нашей страны и, по сути, является одним из самых многочисленных видов лиственных деревьев. Березе не требуются особые условия – она абсолютна неприхотлива ни к климату, ни к составу почвы, поэтому ее можно встретить и в Сочи, и в Москве, и даже в Сибири.

И, если сегодня мы практически не обращаем внимания на обилие березовых посадок, то наши предки отличались куда большей наблюдательностью: они наделили березу всевозможными магическими качествами и сделали ее героиней многочисленных легенд и сказок. Причем весьма неоднозначной героиней.

С одной стороны, березу называли «деревом невест», и она составляла пару дубу – «мужскому» дереву. А, с другой, еще со времен язычества береза ассоциировалась у людей с миром мертвых. Наши предки верили, что после смерти душа человека вселяется именно в березу. Поэтому места поклонения называли священными рощами, и входить в них можно было только с хорошими мыслями.

Позже в некоторых регионах Центральной России об умирающем стали говорить: «В березки собирается». Также березовым прутом выстилали дно гроба и набивали подушку для покойного.

Как я уже отмечал выше, славяне считали березу священным деревом, способным оберегать человека от всех напастей. Именно поэтому в Древней Руси существовало множество обычаев, связанных с ней. Так, например, если в семье рождался ребенок, в честь него у дома высаживали молодую березку.

Этот обряд был призван отвести от семьи все болезни и беды, а ребенка сделать счастливым. Кроме того, с помощью березовых веток девушки гадали на суженого, а во многих народных легендах береза считалась благословенным деревом.

При христианстве березу почитали как символ праздника Троицы, поскольку она одна из первых по весне начинала цвести. Собственно именно по степени цветения местные жители определяли наиболее подходящее время для посева.

Березовыми ветками украшали дома и дворы; их держали в руках во время церковных служб, поскольку считалось, что береза обладает целебной силой. В Троицкое воскресенье березу топили в воде или выносили в хлебное поле, стараясь тем самым вымолить у высших сил хороший урожай.

Еще один ритуал того времени – «завивание» березки. Девушки верили, что таким образом свяжут свои мысли с мыслями полюбившегося парня, или же, завивая ветки березы, желали своей матушке скорого выздоровления.

В народных песнях, сказках и преданиях береза – излюбленный персонаж. А вот литераторы обратили внимание на белоствольную красавицу лишь в 19 веке. Вот что писал Александр Пушкин Антону Дельвигу о своем путешествии в Крым: «Мы переехали горы, и первый предмет, поразивший меня, была береза, северная береза! сердце мое сжалось: я начал уже тосковать о милом полудне, хотя все еще находился в Тавриде, все еще видел и тополи, и виноградные лозы».

В 1842 году Афанасий Фет написал стихотворение «Печальная береза», а в 1855-ом его примеру последовал Петр Вяземский, но уже со своей «Березой». Именно в этом стихотворении была предпринята одна из первых попыток связать образ березы с образом России.

В литературе 19 века березу нарекали «печальной», в «траурном наряде», «черной», «развесистой», «плакучей», «желтой». Образ же белой березы, давно известный по народным песням, в академическую культуру привнес Сергей Есенин в 1913 году: «Белая береза под моим окном…» Ну, дальше вы знаете. И, к слову, именно Сергей Есенин, сын рязанского крестьянина, посредством своих стихотворений объединил литературное видение с народным восприятием березы.

А, благодаря Анне Ахматовой, написавшей небольшой цикл стихотворений «Победа», к 1942 году береза уже прочно вошла в культурный код как символ России.

Ну и «вишенкой на торте» стал хореографический ансамбль «Березка» под руководством Надежды Надеждиной, который в 1948 году впервые выступил на сцене летнего театра «Эрмитаж».

Танцовщики исполняли русский хоровод с веточками березы в руках, и на эту постановку Надеждину вдохновила старинная литография «Троицкий хоровод из обряда завивания березки». Сам же ансамбль за 70 лет своего существования познакомил с исконно русской культурой зрителей из более чем 80 стран.