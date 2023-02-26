Сахара не самая большая пустыня в мире и вот почему

Сахара, крупнейшая жаркая пустыня на Земле, известна на весь мир своими экстремальными температурными показателями, легендарными пейзажами и загадочными миражами.

Ее имя уже давно стало нарицательным, а под песками «королевы пустынь», как еще называют Сахару, покоятся огромные бассейны подземных вод, благодаря которым образуются сказочные, будто с картинки, оазисы.

Площадь легендарной пустыни поистине огромна - 9 065 000 квадратных километров, что лишь немногим уступает общей площади всех Соединенных штатов Америки вместе взятых, а ее пески в жаркие летние месяцы раскаляются до 80 градусов по Цельсию.

Сахара, действительно, весьма горячее местечко, если вы понимаете, о чем я, вот только, несмотря на все эпитеты и превосходные степени, она, увы, не является самой большой пустыней в мире.

Вы, возможно, удивитесь, но пальма первенства в данной категории принадлежит Антарктиде или, если по-научному, Антарктической пустыне. Все дело в том, что основными характеристиками такого понятия как «пустыня» являются вовсе не наличие экстремально высоких температур или огромное количество песка.

К слову, это весьма распространенное заблуждение, и принцип «жарко и песок – значит, пустыня» в данном случае не работает. С географической точки зрения, пустыней можно назвать в первую очередь регион с очень низким показателем осадков. И тут вы можете воскликнуть: «Ну, вот же, Сахара как раз подходит!» Да, но нет.

Сахара является одним из немногих мест на планете Земля, где количество испарений значительно превышает число выпавших осадков (за исключением прибрежных полос). Их средние показатели в большей части Сахары составляют лишь 100 мм (при этом в центре осадков может не быть несколько лет подряд), когда как испаряется от 2 до 5 тыс. мм влаги. Поэтому сказать однозначно, что в Сахаре не бывает осадков, нельзя.

С Антарктидой другая история. Несмотря на то, что в этом регионе много воды в виде льда, чрезмерно низкие температуры не только не позволяют ему даже летом превращаться в жидкость, но и вымораживают водяной пар из воздуха. Эти процессы, собственно, и дают нам полное право называть Антарктиду не просто пустыней, но и самым засушливым континентом в мире!

Еще одной характерной чертой настоящей пустыни является отнюдь не высокая температура, как считают многие, а сухость, и это факт подтверждается наличием в мире как жарких, так и холодных пустынь. Как правило, сухость возникает из-за гор, блокирующих несущие влагу облака и не позволяющих им достичь пустыни. Но это лишь одна из причин.

Сухость также может быть вызвана отсутствием поблизости даже малейших источников влаги. Ну и, наконец, дефицит влажности вызывают экстремально низкие температуры, удерживающие влагу в твердой форме. Любопытный факт. Все те неприятности, с которыми человек может столкнуться при посещении жаркой пустыни (солнечные ожоги, обезвоживание, сухость рук и губ), ждут его и в Антарктиде.

И, конечно же, как и в любой уважающей себя пустыне, в Антарктиде тоже имеются оазисы. Однако если вы уже успели представить себе тенистые зеленые островки с прохладными источниками, спешу вас расстроить. Оазис в Антарктиде представляет собой небольшую территорию, свободную ото льда. Тут, и правда, растет зелень, но в основном это мхи, лишайники, а в воде - водоросли.

Так что, вот вам откровение сегодняшнего дня – самой большой в мире пустыней является Антарктида.