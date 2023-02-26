Танцы с гробами: безумные и необычные погребальные обряды в Гане

Хоровое пение, выступления профессиональных танцоров и огромный фуршет, сопровождающийся диджеем. Нет, это не африканская свадьба. Это похороны в Гане.

Вместо торта здесь выносят художественно оформленный гроб, а роль тамады выполняет главный плакальщик. Как в Гане сложились столь необычные похоронные традиции?

Счастливый Золотой Берег

Гана – относительно небольшое западно-африканское государство с населением в 30 млн человек. История у него для континента типичная. В XVII веке ганцы попали в колониальную зависимость, освободились в 1957 году и вплоть до 1990 года активно воевали друг с другом за власть.

Ганцы в среднем богаче и успешнее своих соседей. Залог местного успеха – добыча золота. Страна входит в топ-10 производителей драгоценного металла в мире. Впрочем, Гана прославилась не этим. Одним из проявлений местного образа жизни стали самые необычные на планете похоронные традиции.

Гробы на любой вкус

Согласно ганским языческим поверьям, душа умершего человека остается рядом с родственниками и покровительствует своей семье. Это поверье не смогли изжить ни ислам, ни христианство. В результате похороны в Гане стали пышным событием, по важности обходящим большинство моментов жизни.

На похороны человека съезжаются все его родственники. При этом, важное место уделяется родственникам по родителям. Они определяют место захоронения, список гостей и культурную программу мероприятия. Супруг/супруга, дети и даже пожелания самого покойного не имеют никакого веса.

Отдельно нанимается главный плакальщик – тамада. Этот человек не только контролирует процесс похорон, но и распределяет наследство покойного.

Обычно похороны затягиваются на 2-3 дня. Программа предусматривает танцы, песни, банкет и обязательные подарки семье погибшего. Разумеется, чем богаче фамилия, тем больше гостей. Уважаемые, но не слишком обеспеченные семьи берут кредиты, а потом надеются отбить долги за счет подарков родственников.

Главное украшение свадьбы – это гроб. Последнее пристанище покойного отражает его суть, профессию, стиль жизни. Это может быть детально изготовленный макет автомобиля, ботинок или банка пепси-колы.

Ужасная бюрократия повсюду

Африка есть Африка. Вопросы идентификации покойного в морге, ужасно медленная работа медицинского и полицейского расследования, а также необходимость дожидаться изготовления гроба оттягивают похороны на несколько месяцев. Всё это время покойный лежит в морозильнике и «наматывает» родственникам штрафы за содержание.

Иногда процесс затягивается из-за семейных споров о месте захоронения и распределения имущества. Время отнимает сама организация похорон.

Кроме того, не все семьи финансово обеспечены. Если похоронить человека просто так, не собрав гостей, в семье развернется нешуточный конфликт.

Семьи в Гане большие, с огромным количеством родственников, и собрать надо обязательно всех

Все эти сложности делают погребение достаточно торжественным мероприятием. Никогда не подумаешь, что люди могут радоваться состоявшимся похоронам.

Как сформировались столь необычные традиции?

Пышные похороны в Гане существовали всегда, однако свою вычурность приобрели во второй половине XX века, сразу после обретения независимости. На ганцев повлияла западная культура. Местная элита стремилась не только подражать дорогим похоронам в Европе, но и переплюнуть их.

Вспомните, ещё недавно даже в России было модно заказывать на похороны оркестр. Немалую роль занимает и поминальный обед. Ганцы хотели доказать, что они ничуть не хуже европейцев, и сделали похороны ещё более торжественными.

Иностранцы не понимают этого и часто смеются с абсурдности этих традиций. Что тут говорить, когда в прибрежном ганском городе Прампрам существует фирма, которая на похоронах танцует с гробом. Видео с «танцующими гробовщиками» стали сверхпопулярны в Интернете, однако приобрели эффект не трагичный, а комедийный.

Немалый эффект сделала реклама. Плотники, музыканты, артисты и ритуальные службы организовали масштабную рекламную кампанию и убедили местное население, что хоронить людей иначе просто нельзя.

С тех пор гордые африканцы, вероятно, уже сами уставшие от своих традиций, продолжают тратить на похороны по несколько годовых зарплат. Местные поверья слились с желанием показать роскошь.