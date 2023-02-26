Самая удивительная станция ленинградского метро, которая навсегда ушла в историю

Она стала девятнадцатой по счету станцией ленинградского метрополитена, но, в то же время, во многом была первой и даже единственной.

Например, первая ленинградская станция под открытым небом; первая станция по количеству снятых на ней фильмов; первая временная станция; первая и единственная станция в нашем городе, навсегда ушедшая в историю...

Осторожно, двери закрываются! Следующая станция «Дачное». Изначально метро в Ленинграде строили так, чтобы соединить заводы Кировского района с центром города, а в 60-е Юго-Запад стал еще и активно застраиваться. Развернулось массовое жилищное строительство в районе начала проспекта Ветеранов и Ленинского проспекта, который тогда назывался проспектом Героев.

Было бы логично продлить сюда ветку от уже построенной станции «Автово». К тому же, грунт на юге для строительства метро не создавал особых проблем. Но градостроители понимали, что Ленинграду нужна разветвленная подземка, и после первого участка все силы были брошены на создание второй ветки и на продление первой на север. Кроме того, вовсю шло строительство третьей линии.

Только в середине 60-х годов снова вернулись к проблеме Юго-Запада и решили ее весьма элегантным способом: воспользовались уже имеющимся в наличие депо в «Автово» и возвели наземную станцию.

В отличие от прокладки привычного наземного метро такой вариант экономически выглядел идеально. Кинули два дополнительных пути, всего 500 метров, по незастроенной территории, возвели незамысловатую платформу и устроили небольшое помещение для касс и турникетов.

Станцию «Дачное», спроектированную и построенную в предельно сжатые сроки, открыли для ленинградцев первым летним днем 1966 года.

Свое название станция получила благодаря поселку «Дачное», который появился в окрестностях Петербурга в 1904 году, и, несмотря на явное непролетарское название, сохранился. Даже сейчас в Петербурге есть Дачный проспект и остановка пригородных поездов «Дачное».

С пассажирской платформы метро проектировщики сильно не мудрили: для реализации был выбран типовой проект. А вот при разработке вестибюля архитекторы «Ленгипрометротранса» не стали использовать готовое решение и, несмотря на временный характер здания, вложили весь свой талант и даже душу. Было видно, что проектировали его с любовью и со вкусом.

Свою любовь встретила на станции «Дачное» и Надя, героиня фильма «Цвет белого снега». Ее сыграла совсем юная ленинградская актриса Марина Неелова.

Тогда будущей народной артистке было всего 23 года, и в ее послужном списке был всего один фильм – «Старая, старая сказка».

Вестибюль станции метро «Дачное», где работала контролером ее героиня, отличался необычной планировкой. Здесь не было привычных для ленинградского метро эскалаторов. Оплатив проезд и поднявшись по лестнице, пассажиры мгновенно оказывались на платформе.

Продуваемая всеми ветрами, она, конечно, не была эталоном комфорта, но от дождя и снегопада ленинградцев спасала. А выход на улицу пассажиров, прибывших на «Дачное» на поезде, ничем не ограничивался. С платформы лестница выходила прямо на Трамвайный проспект.

Помимо специальной организации пассажиропотока, на станции «Дачное» по иному был решен и глухой торец платформы.

Надя, героиня фильма «Цвет белого снега», подписывала заявление у начальника станции в служебном помещении на втором этаже, который выглядел как своеобразный капитанский мостик. Оттуда можно было наблюдать, как было организовано движение поездов, и ничего подобного ни в Ленинграде, ни в Петербурге не было ни до, ни после «Дачного». Почему?

«Дачное» - была конечной станцией, и на ней, соответственно, необходимо было поезда «оборачивать», то есть направлять в противоположную прибытию сторону. Обычно для этого использовали оборотные тупики со стрелками, но в «Дачном» платформа практически упиралась в Трамвайный проспект, поэтому было принято гениальное решение: сделать стрелки не за, а перед станцией.

Машинисты высаживали пассажиров на конечной «Дачное», приводили свою кабину в нерабочее состояние и выходили из нее. Далее они прогуливались к хвостовой кабине, которая быстро превращалась в головную, и уже через несколько минут состав отправлялся в очередную поездку.

А еще ленинградцы любили «Дачное» за вид из окна. В нашем метро всегда было видно лишь стены тоннеля, поэтому выезд на поверхность был сродни маленькому чуду.

А в фильме с Мариной Нееловой, кстати, можно увидеть не только редкие кадры ремонта турникетов, но и уборки снега с путей метрополитена.

Отмечу, что и история любви в фильме не только экранная, но и самая настоящая. На съемках Мария Неелова и один из режиссеров, Анатолий Васильев, влюбились друг в друга. А в 1970 году, когда фильм вышел на экраны, поженились.