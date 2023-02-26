Стало известно, почему американцы не считают Гагарина первым космонавтом?

В 2020 году газета «Daily News» провела опрос среди жителей Нью-Йорка, кого они считают первым космонавтом в истории.

Оказалось, что только 6% американцев вспомнили о Юрии Гагарине. Граждане США назвали 4 фактора, согласно которым первенство советского космонавта ставилось под сомнение.

Рождение мифов

Как в США, так и в других странах Запада существует стойкое убеждение, что до Юрия Гагарина земную орбиту пытались покорить не менее 12 советских летчиков.

Впервые об этом сообщило итальянское информагентство «Континенталь» в 1959 году. Опираясь на сведения некоего офицера, бежавшего в Италию из Чехословакии, западные СМИ опубликовали сенсационное заявление: в космосе уже побывал военный летчик Алексей Ледовский!

В дальнейшем разные источники упоминали о полетах Сергея Шиборина, Андрея Миткова, Марии Громовой и других. Утверждалось, что все экспедиции завершились гибелью пилотов, а потому СССР засекретил сведения о них.

Валентин Бондаренко, Владимир Ильюшин, Пётр Долгов и другие советские лётчики и военные, которые, по заявлениям ряда СМИ и учёных, побывали в космосе до Гагарина, но погибли

Миф родился не на пустом месте. В 1950-х годах, действительно, существовал секретный проект ВР-190. Программа предусматривала запуск человека на орбиту в герметичной баллистической ракете Р-5А.

Согласно проекту, космонавт должен был подняться на высоту 100 км до границы Кармана, после чего головная часть ракеты отделялась, а пассажир спускался на землю на парашютах. Первый экспериментальный полет с собаками был произведен уже в 1951 году.

К 1958 году ракета Р-5А была доведена до ума и совершила 10 успешных запусков! Однако проект был неожиданно закрыт. По официальным данным, до полёта людей дело так и не дошло. СССР сделал ставку на пилотируемый корабль «Восток» как более надежный и перспективный вариант.

В западной прессе также обсуждается космическое первенство лётчика-испытателя Владимира Ильюшина. Согласно американскому учёному Джеймсу Обергу, в 1959 году Ильюшин облетел 3 раза Землю на корабле «Россия» и неудачно приземлился в Китае. Летчик получил серьезные травмы, и власти решили не демонстрировать его европейским СМИ.

Доля правды в этом тоже есть. Владимир получил звание Героя СССР за мировой рекорд по достигнутому динамическому потолку полета. Самолет героя поднялся на 29 тысяч метров. Однако позже офицер попал в аварию, прошел через несколько хирургических операций, а потом восстанавливался в Китае. По крайней мере, это официальная версия.

Согласно международным правилам, чтобы засчитать космический полет, космонавт должен подняться и приземлиться на землю находясь внутри корабля.

Но возвращаясь на землю, Юрий Гагарин катапультировался и приземлился на парашюте. Власти СССР знали об условиях МАФа, а потому умолчали об условиях приземления. Известно об этом стало только в 1991 году.

Фейковая история

В сентябре 2020 года мир облетела новость: Окружной суд штата Флорида признал полет Юрия Гагарина мистификацией. Якобы вся экспедиция была заснята на кинопленку в павильоне Одесской киностудии.

Решением Суда новым первым космонавтом оказался признан американский летчик Джон Гленн. Однако журналистское расследование показало, что новость является газетной уткой. Первоисточником новости стало сатирическое издание «Панорама», выдавшее такую шутку после Дня космонавтики.

Как бы то ни было, американцы продолжают верить в мифы, которые сами когда-то раскрутили. В этом есть ирония: в США не верят в роль Гагарина как первого космонавта, а в России – в высадку американцев на Луне. Хотя научное сообщество не сомневается в подлинности обоих фактов.