Ученые рассказали, что морские ежи могут помочь в лечении коронавируса и его последствий

Ученые считают, что морские ежи могут помочь лечить коронавирусную инфекцию и ее последствия.

Сообщается, что препараты, созданные на основе икры морских ежей, могут помочь бороться с последствиями коронавируса.

Эти препараты используются больными онкологией, повышая их иммунитет.

Однако ученые сообщили, что, чтобы рассказать про их эффективность против коронавируса, необходимо провести дальнейшие исследования.

По имеющейся информации, коронавирусом в мире болеет около 5,3 миллиона человек. Погибло более 342 тысяч заболевших.