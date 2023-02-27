Ученые рассказали, что морские ежи могут помочь в лечении коронавируса и его последствий
Ученые считают, что морские ежи могут помочь лечить коронавирусную инфекцию и ее последствия.
Сообщается, что препараты, созданные на основе икры морских ежей, могут помочь бороться с последствиями коронавируса.
Эти препараты используются больными онкологией, повышая их иммунитет.
Однако ученые сообщили, что, чтобы рассказать про их эффективность против коронавируса, необходимо провести дальнейшие исследования.
По имеющейся информации, коронавирусом в мире болеет около 5,3 миллиона человек. Погибло более 342 тысяч заболевших.
Опубликовано: Шукалович Артём
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Антон Райт
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