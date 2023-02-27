Израильские поселенцы устроили погром на Западном берегу, погиб один палестинец

Сотни израильских поселенцев ворвались в северный оккупированный город Хувара на Западном берегу в воскресенье, сообщают местные власти.

Агрессивно настроенная толпа поджигала автомобили и дома палестинцев. Отмечается, что пострадало не менее 20 авто.

По данным Палестинского Красного Полумесяца, во время погрома был убит 37-летний палестинец, несколько человек получили ранения.

Ранее палестинский боевик убил двух поселенцев в Хуваре, расстреляв машину, в которой они находились.

