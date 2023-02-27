На пляже в Ла-Манше нашли сорок посылок с кокаином на сотни килограммов

Несколько сотен килограммов продукта, предположительно кокаина, упакованного в сорока пакетах, были обнаружены в воскресенье утром на пляже в Ревиле, в Ла-Манше, сообщил в воскресенье прокурор Шербурской республики.

«В воскресенье утром на пляже Ревиль было обнаружено около сорока посылок, содержимое которых похоже на кокаин», — заявил AFP прокурор Шербура Пьер-Ив Маро.

Он отметил, что проводится экспертиза для подтверждения принадлежности обнаруженного продукта к контрабанде наркотиков.

Это не первый случай, когда на французском побережье находят кокаин.

В конце 2019 года тюки, содержащие в общей сложности 1600 кг кокаина, были выброшены на пляж в районе от Сен-Жан-де-Люз (Атлантические Пиренеи).

