Турецкие футбольные болельщики призвали к отставке правительства

Фанаты турецкой футбольной команды «Бешикташ» выступили в воскресенье в Стамбуле с призывом к отставке правительства, присоединившись к фанатам клуба «Фенербахче».

Правительство, в отставку!» — скандировали тысячи болельщиков стамбульской команды «Бешикташ» на стадионе «Иноню» в воскресенье вечером во время матча лиги против «Антальяспора».

В конце матча они бросили на газон мягкие игрушки в память о детях-жертвах землетрясения 6 февраля, в результате которого в Турции погибло более 44 000 человек.

Накануне болельщики «Фенербахче» во время матча против Коньяспора также выразили протест и пели «Ложь, обман, 20 лет прошло, в отставку!».