Турецкие футбольные болельщики призвали к отставке правительства
2023-02-27 04:44
Фанаты турецкой футбольной команды «Бешикташ» выступили в воскресенье в Стамбуле с призывом к отставке правительства, присоединившись к фанатам клуба «Фенербахче».
Правительство, в отставку!» — скандировали тысячи болельщиков стамбульской команды «Бешикташ» на стадионе «Иноню» в воскресенье вечером во время матча лиги против «Антальяспора».
В конце матча они бросили на газон мягкие игрушки в память о детях-жертвах землетрясения 6 февраля, в результате которого в Турции погибло более 44 000 человек.
Накануне болельщики «Фенербахче» во время матча против Коньяспора также выразили протест и пели «Ложь, обман, 20 лет прошло, в отставку!».
Опубликовано: Тарас Медведев