Директор ЦРУ приоткрыл тайну встречи с Нарышкиным и считает президента Путина «слишком самоуверенным»

По словам главы ЦРУ Уильяма Бернса, президент России Владимир Путин «слишком уверен», что в конечном итоге сможет поставить Украину на колени, цитирует шефа разведки dpa.

Директор внешней разведки США сказал в интервью, которое транслировалось в воскресенье, что, когда он встречался со своим российским коллегой Сергеем Нарышкиным в ноябре, последний проявил «дерзость и высокомерие», которые, по его мнению, отражали собственную оценку Путина.

«Президент России слишком убежден, что он может заставить время работать на себя, что (...) он может измотать украинцев и измотать европейских союзников, что в конечном итоге наступит политическая усталость», — сказал Бернс американскому вещателю CBS.

По словам Бернса, несмотря на все потери, тактические неудачи и экономические недостатки для России, Путин по-прежнему полон «решимости продолжать войну».

Однако в какой-то момент российскому президенту также придется понести расходы, отметил эксперт.

