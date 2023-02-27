В Мексике прошла массовая демонстрация против реформы избирательной системы

В нескольких мексиканских городах прошли массовые митинги против того, что протестующие называют попытками правительства подорвать избирательную власть.

Самый большой митинг прошел в столице государтсва Мехико, где, по словам организаторов, собралось около 500 000 человек.

Законодатели на прошлой неделе проголосовали за сокращение бюджета Национального избирательного института (INE) и сокращение его штата.

Оппозиция обвинила правительство в давлении на демократические институты и требует у Верховного суда отменить принятое решение.