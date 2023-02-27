Ким Чен Ын впервые провел совещание по сельскому хозяйству

Северокорейский лидер Ким Чен Ын открыл крупную политическую конференцию, посвященную улучшению сельского хозяйства, сообщили в понедельник государственные СМИ.

Международные эксперты отмечают, что нехватка продовольствия в стране усугубилась из-за ограничений, связанных с пандемией, постоянных международных санкций и собственных просчетов.

Во время встречи на высшем уровне правящей Рабочей партии, которая началась в воскресенье, высокопоставленные партийные чиновники рассмотрели прошлогоднюю работу в рамках государственных целей по осуществлению «сельской революции в новую эпоху», сообщило официальное Центральное информационное агентство Кореи.

В сообщении говорилось, что на заседании ЦК партии будут определены «неотложные, важные» задачи по вопросам сельского хозяйства.

Это первое пленарное заседание партии, созванное только для обсуждения вопросов сельского хозяйства.