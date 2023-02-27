Путин заявил, что ситуация на Украине представляет экзистенциальную угрозу для «российского народа»

Комментарий Путина государственному телеканалу «Россия 1» последовал за его решением приостановить участие России в ДСНВ.

«В сегодняшних условиях, когда все ведущие страны НАТО провозгласили своей главной целью нанесение нам стратегического поражения, чтобы, как они говорят, страдал наш народ, как мы можем в этих условиях игнорировать их ядерные возможности?», - отметил российский лидер в интервью.

Путин обвинил западные страны в стремлении разделить Россию, чтобы получить контроль над сырьевыми ресурсами страны.

Интервью Путина последовало за его выступлением на прошлой неделе, приуроченным к годовщине СВО, в которой он обвинил западные страны в нападении на Россию с помощью санкций, дважды заявив, что их цель — «стратегическое поражение» России.

«Западные элиты не пытаются скрыть свои цели, чтобы нанести России «стратегическое поражение», — сказал он во вторник: «Они намерены трансформировать локальный конфликт в глобальное противостояние».

На прошлой неделе российский лидер объявил, что приостанавливает действие Нового договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, который бывший президент Обама подписал с бывшим президентом России Дмитрием Медведевым в 2010 году.

В обозначенном интервью Путин сказал, что приостановка действия договора была направлена на «обеспечение безопасности и стратегической стабильности» России.