Медведев предупредил о последствиях отправки оружия Киеву

По словам российского политика Дмитрия Медведева, продолжение поставок оружия Украине чревато глобальной ядерной катастрофой.

Конечно, закачка оружия.... может продолжиться и помешать любой возможности возобновления переговоров», — заявил зампред СНБО проправительственной газете «Известия».

«Наши враги делают именно это, игнорируя тот факт, что их цели наверняка приведут к полному фиаско…Апокалипсис. Где забывают свою прошлую жизнь на века, пока руины не перестанут сиять», - сказал он.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в комментарии своего решения об одностороннем приостановлении участия в ДСНВ, также отметил, что участие Запада в вооружении Киева тяжелым, современным оружием переходит в разряд экзистенциальной угрозы для России.

По своей ядерной доктрине, Россия имеет право применить ядерное оружие в случае подобных угроз.