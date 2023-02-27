Медведев предупредил о последствиях отправки оружия Киеву
По словам российского политика Дмитрия Медведева, продолжение поставок оружия Украине чревато глобальной ядерной катастрофой.
Конечно, закачка оружия.... может продолжиться и помешать любой возможности возобновления переговоров», — заявил зампред СНБО проправительственной газете «Известия».
«Наши враги делают именно это, игнорируя тот факт, что их цели наверняка приведут к полному фиаско…Апокалипсис. Где забывают свою прошлую жизнь на века, пока руины не перестанут сиять», - сказал он.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в комментарии своего решения об одностороннем приостановлении участия в ДСНВ, также отметил, что участие Запада в вооружении Киева тяжелым, современным оружием переходит в разряд экзистенциальной угрозы для России.
По своей ядерной доктрине, Россия имеет право применить ядерное оружие в случае подобных угроз.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Храмова Оксана
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