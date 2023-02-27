Кимаковский: бойцы ЧВК «Вагнер» ведут бои практически в центре Артёмовска в ДНР

Советник Пушилина Игорь Кимаковский заявил, что в настоящее время бойцы ЧВК «Вагнер» ведут бои практически в центре Артёмовска в ДНР.

27 февраля информационное агентство бойцы «РИА Новости» со ссылкой на советника временно исполняющего обязанности главы ДНР Игоря Кимаковского сообщило о том, что штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» ведут бои практически в центре Артёмовска в ДНР, а также контролируют все ведущие в город дороги, отрезав ВСУ от основных путей снабжения.

«Украинские войска прокладывают себе и полевые дороги, чтобы доставлять технику, стараются цепляться за город. Хотя несут очень большие потери», — сказал Кимаковский.

Отмечается, что данный момент говорить об оперативной окружении города Артёмовск рано.