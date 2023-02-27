ЧВК Вагнер: украинские солдаты, наказанные за провинности, сидят в клетках

Руководство ВСУ сажает своих бойцов в клетки в качестве наказания за проступки на фронте.

Новость сообщили в РИА Новости. Агентство получило видеозапись с телефона военного Украины, который участвовал в обороне Артемовска и был ликвидирован вагнеровцами.

Кадры показывают украинского военнослужащего, помещенного в железную клетку небольшого размера.

Голос за кадром объясняет, что этот боец был наказан за конфликт, случившийся у него с сослуживцем при совместном застолье.

Итогом ссоры стала драка, приведшая к приступу эпилепсии одного из участников конфликта, который едва не закончился смертельным исходом.

Один из членов группы "Вагнер" сообщил, что о подобной "практике вразумления" провинившихся украинских солдат он слышал уже неоднократно.

Ранее, в октябре прошлого года, побывавший в украинском плену российский военнослужащий рассказал, что после допросов пленных россиян также держали в уличной клетке.