«Остался должен»: продюсер Пригожин вложил в раскрутку Носкова 3 млн долларов

По словам Иосифа Игоревича, деньги к нему не вернулись, но он претензий не имеет.

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что в прошлом работал с Николаем Носковым, и в раскрутку артиста вложил несколько миллионов долларов. Однако желаемой отдачи не получил, сообщает СтарХит.

Это сотрудничество принесло Пригожину только убытки. Но продюсер на артиста, страдающего от осложнений после инсульта, зла не держит.

Я вложил больше 3 миллионов долларов в Николая Носкова. Но моего имени нет в „Википедии“ — что был у него продюсером. Снимал клипы, песни записывал. Все это я оплачивал. Он остался должен и свалил в Тибет, а потом с ним случилось несчастье. Я на это не стал обращать внимания. Однако сам факт остается фактом, — поделился 53-летний Иосиф Игоревич в одном из шоу на RUTUBE.

Издание напоминает, что инсульт у Николая Носкова случился в марте 2017 года. Через год появились слухи о повторном приступе исполнителя.

Некоторое время исполнитель восстанавливался после осложнений, но все-таки вышел на сцену.