В рамках поздравления ко дню ССО Путин поблагодарил бойцов за защиту от «неонацистской угрозы»

По словам Владимира Путина, солдаты специальный операций защищают страну от неонацистской угрозы. Текст полного обращения размещен на официальном ресурсе Кремля.

Как высказался российский президент, спецназ РФ хорошо справляется с самыми сложными и ответственными задачами стратегического масштаба, оберегая каждый уголок России.

Владимир Путин с благодарностью обратился к солдатам, которые ответственно выполняют все приказы, "прикрывая собой товарищей, спасая женщин, детей и стариков, защищая от неонацистской угрозы Россию, наших граждан и нашу землю".