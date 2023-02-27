Пригожин: 50% убитых бойцов ВСУ имеют при себе психотропные вещества

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что 50% убитых бойцов ВСУ имеют при себе различные психотропные вещества.

27 февраля пресс-служба компании «Конкорд» в официальном Telegram-канале, ссылаясь на заявление Евгения Пригожина, сообщила о том, что по опыту почти года участия в спецоперации по защите Донбасса ЧВК «Вагнер», почти 50% убитых бойцов Вооружённых сил Украины имеют на себе различные таблетки, соли, амфетамин и другие психотропные вещества.

Пригожин отметил, что столь широкая распространённость психотропов в рядах украинской армии связана со снижением болевого порога, повышением активности, а также снижением степени страха, которые возникают в результате употребления данных веществ.

«В настоящий момент у нас находится пленный, который многое рассказывает об экспериментах, которые зарубежные кураторы ставят на украинских военнослужащих, снижая болевые пороги и пытаясь создать так называемого “универсального солдата” с помощью медикаментозного воздействия», — сказал основатель ЧВК «Вагнер».