Bloomberg: во Франции могут ограничить подачу воды населению

Французский политик Кристоф Бешю сообщил, что во Франции могут ограничить подачу воды населению.

27 февраля информационное агентство Bloomberg со ссылкой на французского министра экологических преобразований и развития территорий Кристофа Бешю сообщило о том, что жителям Франции могут ограничить подачу воды.

Бешю утверждает, что в ближайшее время правительство вместе с местными органами власти рассмотрит вопрос ограничений подачи воды для населения, в том числе фермерам, в целях экономии.