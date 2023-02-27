Санкции США не смогли заставить Huawei потерять лидерство на рыке смартфонов
Американские ограничения, введенные против Китая, не способствовали снижению прибыли.
Соединенные Штаты Америки уже давно ввели санкции против китайских производителей техники. Под ограничения Вашингтона попала и всемирно известная компания Huawei.
Однако, не смотря на санкции США, китайский бренд не теряет лидирующие позиции на рынке, а лишь продолжает набирать обороты.
Даже под санкциями Huawei принимает участие в крупной выставке в испанской Барселоне.
Выставка MWC, также известная как Mobile World Congress, начнется в столице Каталонии в понедельник, 27 февраля.
Из 2000 экспонентов, представленных на мероприятии, 150 являются китайскими.
По словам организаторов, китайский производитель смартфонов расширил свое присутствие на 50% по сравнению с прошлым годом и занимает почти весь огромный выставочный зал в конференц-центре Fira в Барселоне.
Опубликовано: Николай Скира