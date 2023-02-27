Объявление новой даты запуска "ЭКИПАЖА-6"

Американское космическое агентство NASA и SpaceX объявили новую дату запуска совместной миссии "Экипаж 6" на Международную космическую станцию, которая состоится в четверг, 2 марта.

Миссия должна была стартовать сегодня с эмиратским астронавтом Султаном Аль-Нейади на борту в рамках самой продолжительной арабской космической миссии на Международную космическую станцию.

Но было решено отложить попытку, которую планировалось запустить в 10:45 утра понедельника по времени ОАЭ, из-за неисправности, связанной с воспламеняющей жидкостью, используемой для ракетных двигателей.