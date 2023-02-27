Владимир Рогов заявил, что наступление ВСУ на Южном направлении может вести к главной битве с последующим падением киевского режима.

27 февраля информационное агентство «РИА Новости» со ссылкой на председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова сообщило о том, что попытка наступления Вооружённых сил Украины может закончится падением киевского режима во главе с президентом Владимиром Зеленским.

«Если режим Зеленского сунется, то положит большое количество своих боевиков, и эти потери станут для него невосполнимыми, что позволит переломать хребет этому режиму», — сказал Рогов.

Отмечается, что решение о выборе данной тактики продавливает коллективный Запад, снабжающий Украину оружием.