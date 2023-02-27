Тайский наркодиллер сделал пластику лица, чтобы выдать себя за корейца

Какие только не используют уловки наркоторговцы, чтобы избежать ответственности. Рассказываем про один крайне необычный.

Наркоторговец из Таиланда решил сделать себе пластическую операцию и изменить внешность, чтобы выдать себя за корейца. Настоящее имя мужчины - Сахарат Саванджаен, а после операции он превратился в Сон Жи Мина.

По словам полицейских, которые арестовали 25-летнего наркоторговца, заявили, что от его прежнего лица не осталось и следа. Его удалось взять, отследив потоки психотропов между покупателями и продавцами в Бангкоке.

Сам же торговец наркотиками рассказал, что планировал в итоге начать новую жизнь, так как устал от Таиланда.