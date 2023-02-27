Тайский наркодиллер сделал пластику лица, чтобы выдать себя за корейца
2023-02-27 13:32
Какие только не используют уловки наркоторговцы, чтобы избежать ответственности. Рассказываем про один крайне необычный.
Наркоторговец из Таиланда решил сделать себе пластическую операцию и изменить внешность, чтобы выдать себя за корейца. Настоящее имя мужчины - Сахарат Саванджаен, а после операции он превратился в Сон Жи Мина.
По словам полицейских, которые арестовали 25-летнего наркоторговца, заявили, что от его прежнего лица не осталось и следа. Его удалось взять, отследив потоки психотропов между покупателями и продавцами в Бангкоке.
Сам же торговец наркотиками рассказал, что планировал в итоге начать новую жизнь, так как устал от Таиланда.
Опубликовано: Николай Скира