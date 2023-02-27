ВСУ обстреляли приграничные территории Кореневского и Суджанского районов Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что бойцы ВСУ обстреляли приграничные территории Кореневского и Суджанского районов.

В понедельник после полудня, 27 февраля 2023 года, губернатор Курской области Российской Федерации Роман Старовойт в своём официальном Telegram-канале сообщил о том, что бойцы подразделений Вооружённых сил обстреляли приграничные территории Кореневского и Суджанского районов.

В результате «прилётов» со стороны ВСУ жертв и пострадавших среди мирного населения Курщины нет.

В Кореневском районе разрушений нет, но в Суджанском из-за обстрелов нарушено энергоснабжение 8 населённых пунктов.