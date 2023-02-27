Во всем мире растут антисемитизм и расизм, заявил генсек ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш резко осудил нарушения прав человека во всем мире.

Гутерриш заявил в Женеве в начале 52-й сессии Совета ООН по правам человека, что нарушения этих прав на сегодняшний день выражаются в фактах расизма и преследования по самым разным признакам.

«Во всем мире процветают антисемитизм, антимусульманский фанатизм, преследования христиан, расизм и идеология превосходства белой расы», - сказал он.

47 стран-участниц должны принять решение о продлении мандата комиссии ООН по документированию военных преступлений на Украине.



