Песков заявил о невозможности возвращения Крыма в состав Украины

Крым не будет возвращен в состав Украины. Об этом заявили в пресс-службе Кремля.

Глава кремлевской пресс-службы Дмитрий Песков заявил о том, что полуостров Крым не будет возвращен в состав Украины. По его словам, такое развитие событий невозможно.

"Возвращение Крыма в состав Украины невозможно, полуостров - неотъемлемая часть России", - заявил Дмитрий Песков.

Также напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о планах Украины по военному возвращению Крыма в состав страны.