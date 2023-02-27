Гладков: село Старый Хутор в Белгородской области попало под обстрел со стороны ВСУ

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков рассказал о том, что приграничное российское село Старый Хутор попало под обстрел со стороны ВСУ.

27 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Tg-канале сообщил о том, что расположенное в Валуйском округе село Старый Хутор попало под обстрел со стороны Вооружённых сил Украины, пострадавших среди мирного населения нет.

Осколками украинских боеприпасов в восьми частных домовладениях нарушено остекление и посечены заборы.

Кроме того, повреждена линия электропередачи, восстановлением которой уже занимаются аварийные службы.