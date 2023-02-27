Гладков: село Старый Хутор в Белгородской области попало под обстрел со стороны ВСУ
2023-02-27 13:46
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков рассказал о том, что приграничное российское село Старый Хутор попало под обстрел со стороны ВСУ.
27 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Tg-канале сообщил о том, что расположенное в Валуйском округе село Старый Хутор попало под обстрел со стороны Вооружённых сил Украины, пострадавших среди мирного населения нет.
Осколками украинских боеприпасов в восьми частных домовладениях нарушено остекление и посечены заборы.
Кроме того, повреждена линия электропередачи, восстановлением которой уже занимаются аварийные службы.
Опубликовано: Диана Мудреченко