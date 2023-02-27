Турция возобновит переговоры со Швецией и Финляндией по НАТО в марте

Турция намерена возобновить переговоры со Швецией и Финляндией о вступлении двух северных стран в НАТО в марте.

Встреча состоится в Брюсселе 9 марта, сообщил в Анкаре министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

Однако для Турции «невозможно» согласиться на вступление Швеции в НАТО, пока страна не выполнит обязательства, достигнутые на совместной встрече МИД двух стран в Мадриде в июне, добавил он.

В соглашении две страны обязались рассмотреть запросы Турции об экстрадиции членов РПК «быстро и тщательно».

