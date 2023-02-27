Новое землетрясение магнитудой 5,8 баллов произошло на востоке Турции

Турецкие сейсмологические центры зарегистрировали новые подземные толчки на территории страны.

Пресс-служба сейсмологического центра ЕССЦ сообщила, что около сегодня 12:04 по московскому времени в восточной части Турции произошло новое землетрясение, магнитуда которого составила 5,8 баллов. Известно, что подземные толчки были зафиксированы в более ста километрах от города Шанлыурфа с населением порядка полумиллиона человек.

Местные СМИ сообщают, что после нового землетрясения в восточной части Турции есть масштабные разрушения на земле, ущерб от которых ещё предстоит оценить.