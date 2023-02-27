Рогов: главная битва спецоперации пройдёт в Запорожской области

Владимир Рогов утверждает, что ключевым сражением российской СВО станет битва в Запорожье.

Лидер совета при военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов утверждает, что подразделения ВСУ могут начать полномасштабное наступление на позиции российских военных в регионе. По мнению Рогова, войска России хорошо подготовлены к сражению и могут нанести сокрушительное поражение украинской армии.

Также Владимир Рогов выразил уверенность, что сражение за контроль над Запорожской областью станет ключевой битвой всей СВО, и после неё она завершится.