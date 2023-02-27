Нарышкин признался в симпатии к директору ЦРУ Бернсу

Глава СВР Сергей Нарышкин утверждает, что уважительно относится к Уильяму Бернсу, считая его выдающимся дипломатом.

27 февраля глава российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин прокомментировал публикацию издания CBS News, согласно которой он вёл себя "высокомерно" на встрече с директором американского ЦРУ Уильямом Бернсом. По словам Нарышкина, он уважает Бернса, считая его искусным переговорщиком, ввиду чего встреча была плодотворной.

Вместе с тем Сергей Нарышкин отметил, что Уильяму Бернсу не хватает опыта на занимаемом им посту директора Центрального разведывательного управления.