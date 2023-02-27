В Сальвадоре построили супертюрьму для членов банд

Власти Сальвадора решили создать отдельную усиленную тюрьму для членов опасных банд.

В столице Сальвадора власти построили супертюрьму, в которой будут содержаться гангстеры и члены опасных организованных преступных группировок.

На данный момент известно о том, что там будут содержаться около двух тысяч преступников.

"Это будет их новый дом, где они больше никогда не смогут причинить вред нашему обществу", - написал в Твиттере президент Сальвадора.

Судя по фото, на которых сотни заключенных сидят на коленях с опущенными вниз головами, условия их содержания будут жесткими.