Власти Курской области опровергли слухи о поиске ДРГ Украины в регионе

Правительство Курской области опровергает сведения о поиске в регионе украинских диверсантов.

27 февраля официальный Telegram-канал пресс-службы властей Курской области опубликовал новый пост, в котором опроверг распространяемые СМИ слухи о поиске украинской диверсионной группы на территории региона.

Примечательно, что ранее журналисты новостного издания Mash сообщили о поиске диверсионно-разведывательных групп вооружённых сил Украины на территории Курской, Воронежской и Брянской областей России. Репортёры Mash отмечали, что украинские разведчики переоделись в российскую военную форму.