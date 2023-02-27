Власти Курской области опровергли слухи о поиске ДРГ Украины в регионе
2023-02-27 14:38
Правительство Курской области опровергает сведения о поиске в регионе украинских диверсантов.
27 февраля официальный Telegram-канал пресс-службы властей Курской области опубликовал новый пост, в котором опроверг распространяемые СМИ слухи о поиске украинской диверсионной группы на территории региона.
Примечательно, что ранее журналисты новостного издания Mash сообщили о поиске диверсионно-разведывательных групп вооружённых сил Украины на территории Курской, Воронежской и Брянской областей России. Репортёры Mash отмечали, что украинские разведчики переоделись в российскую военную форму.
Опубликовано: Ткачёв Андрей