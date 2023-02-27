Mash: в трёх областях РФ ищут диверсантов ВСУ в российской военной форме

Издание Mash сообщило о поиске украинских ДРГ в трёх областях России. Утверждается, что украинские шпионы облачены в форму ВС РФ.

27 февраля расследователи информагентства Mash сообщили, что в Курской, Белгородской и Воронежской областях России стартовала операция по поиску украинских диверсантов, которые переоделись в российскую военную форму и передвигаются на "буханке", имея сообщников, которые ездят на дорогих машинах зарубежного производства.

Вместе с тем пресс-служба правительства Курской области со ссылкой на спецслужбы региона опровергает новость о поиске диверсантов ВСУ на российских территориях.