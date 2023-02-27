Сотрудники ФСБ задержали двух агентов Украины в Ставрополье

Агенты ФСБ произвели задержание двух россиян, которые сотрудничали с украинскими спецслужбами.

27 февраля центр по связям с общественностью при Федеральной службе безопасности России уведомил, что сотрудники ведомства задержали двух граждан РФ 1979 и 1995 годов рождения на территории Ставрополья. Известно, что задержанные связались с украинскими спецслужбами и намеревались передавать им сведения о военных объектах России за денежное вознаграждение.

По данным ФСБ, двое задержанных были отправлены под стражу на срок в два месяца для дальнейших разбирательств, результаты которых будут зафиксированы в суде.