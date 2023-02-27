Лукашенко заявил о способности РФ и Беларуси производить любое оружие

Александр Лукашенко утверждает, что Россия и Беларусь в состоянии наладить серийный выпуск любых вооружений.

27 февраля Александр Лукашенко провёл совещание с коллегией высокопоставленных представителей белорусских силовых ведомств, где заявил, что Россия и Беларусь в случае необходимости могут совместно производить любые типы вооружений для нужд армий Союзного Государства.

По мнению Лукашенко, Советский Союз оставил России и Беларуси огромную материально-техническую базу для серийного производства оружия любых калибров и назначений.