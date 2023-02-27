Прокурор запросил по 19 лет колонии для Тихановской и Латушко

Сторона государственного обвинения требует приговорить Светлану Тихановскую и Павла Латушко к девятнадцати годам тюрьмы.

Журналисты издания "Белта" со ссылкой на Минский городской суд уведомляют, что 27 февраля сторона обвинения попросила приговорить экс-кандидата в президенты Беларуси Светлану Тихановскую и её соратника Павла Латушко к девятнадцати годам лишения свободы в колонии. Также прокурор потребовал назначить 12 лет колонии Марии Мороз, Ольге Ковальковой и Сергею Дылевскому.

Известно, что все обвиняемые, включая саму Тихановскую, ранее пытались насильственно сменить действующий в Беларуси политический режим.