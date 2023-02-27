TOI: Киев недоволен сроками установки израильского оповещателя об ударах

Издание Times of Israel утверждает, что администрацию Киева не устроили вероятные сроки установки израильской системы оповещения об ударах России.

27 февраля посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук дал интервью газете Times of Israel, где публично заявил, что украинские правительство недовольно сроками установки израильского оповещателя о российских ракетных ударах. По словам Корнийчука, переговоры о поставке такой системы Украине шли между администрациями Киева и Тель-Авива около полугода.

При этом Евгений Корнийчук отметил, что в результате длительного переговорного процесса украинские города до сих пор не оснащены вышеупомянутой израильской системой.