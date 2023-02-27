Лукашенко: МВД и КГБ должны обеспечить «жесточайшую» дисциплину

Александр Лукашенко провёл совещание с представителями силового блока страны днём 27 февраля.

В понедельник Александр Лукашенко провёл встречу с главами КГБ, МВД и Генштаба Беларуси, призвав их к соблюдению "жесточайшей" дисциплины во всех воинских подразделениях страны. Вместе с тем Лукашенко отметил, что сотрудники силовых ведомств обязаны отслеживать малейшую агрессивность на белорусской границе и пресекать её.

Также Александр Лукашенко призвал силовой блок государства усилишь охрану государственных границ Республики Беларусь из-за ситуации в Украине.