Диетологи рассказали, какие продукты нужно употреблять вместе
Многие продукты полезны для организма, но их совместное употребление полезнее вдвойне.
Например, употребление овсянки вместе со свежевыжатым апельсиновым соком помогает улучшить пищеварение и вывести токсины из организма. А зеленый чай в паре с лимоном дает максимальное количество энергии и улучшает иммунитет.
Идеальным сочетанием для поддержания 100 % зрения считается авокадо со шпинатом. Так же полезно сочетание красного вина с лососем: винные антиоксиданты помогают извлечь из лосося в 5 раз больше полиненасыщенных жирных кислот Омега-3.
Диетологи рекомендуют употреблять печень в сочетании с помидорами. Такой "тандем" позволяет намного лучше усваиваться железу с витамином С.
А мясо желательно употреблять вместе с розмарином. Дело в том, что антиоксиданты этого растения препятствуют образованию в мясе канцерогенов.
Опубликовано: Наталья Павлова
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Тарас Медведев
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