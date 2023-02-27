Диетологи рассказали, какие продукты нужно употреблять вместе

Многие продукты полезны для организма, но их совместное употребление полезнее вдвойне.

Например, употребление овсянки вместе со свежевыжатым апельсиновым соком помогает улучшить пищеварение и вывести токсины из организма. А зеленый чай в паре с лимоном дает максимальное количество энергии и улучшает иммунитет.

Идеальным сочетанием для поддержания 100 % зрения считается авокадо со шпинатом. Так же полезно сочетание красного вина с лососем: винные антиоксиданты помогают извлечь из лосося в 5 раз больше полиненасыщенных жирных кислот Омега-3.

Диетологи рекомендуют употреблять печень в сочетании с помидорами. Такой "тандем" позволяет намного лучше усваиваться железу с витамином С.

А мясо желательно употреблять вместе с розмарином. Дело в том, что антиоксиданты этого растения препятствуют образованию в мясе канцерогенов.