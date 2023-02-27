GT: попытки изолировать Россию санкциями приведут к кризису на Западе

Издание Global Times рассказало о вероятных негативных последствиях десятого антироссийского пакета санкций ЕС.

27 февраля китайская газета Global Times выпустила новую публикацию, в рамках которой сообщается, что новые санкции Европейского союза в отношении России вряд ли навредят Москве, однако наверняка спровоцируют длительный кризис в большинстве государств коллективного Запада.

Журналисты GT уверены, что новый санкционный пакет Евросоюза является актом тотального разочарования европейского содружества в своей неспособности влиять на Россию.