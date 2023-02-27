GT: попытки изолировать Россию санкциями приведут к кризису на Западе
Издание Global Times рассказало о вероятных негативных последствиях десятого антироссийского пакета санкций ЕС.
27 февраля китайская газета Global Times выпустила новую публикацию, в рамках которой сообщается, что новые санкции Европейского союза в отношении России вряд ли навредят Москве, однако наверняка спровоцируют длительный кризис в большинстве государств коллективного Запада.
Журналисты GT уверены, что новый санкционный пакет Евросоюза является актом тотального разочарования европейского содружества в своей неспособности влиять на Россию.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Тарас Медведев
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