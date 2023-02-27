ВС РФ уничтожили более 250 бойцов и склад боеприпасов ВСУ на Донецком направлении
Российский генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что служащие ВС РФ в ходе СВО уничтожили более 250 бойцов и склад боеприпасов ВСУ на Донецком направлении.
В понедельник, 27 февраля 2023 года, официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков в ходе брифинга рассказал о ситуации на Донецком направлении, заявив, что служащие армии России уничтожили не менее 250 украинских бойцов и склад боеприпасов 72-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины под Артёмовском в ДНР.
Российские военнослужащие на данном участке фронта также вывели из строя два танка, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей и гаубицу Д-20 украинской стороны.
Кроме того, в окрестностях села Новомарково Донецкой Народной Республики уничтожена американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Тарас Медведев
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